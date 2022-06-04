شاهد.. مختصة: إبر إنقاص الوزن “أوزمبك” ممتازة لمرضى السكر 

أميرة خالد(صدى):

قالت مدير مركز السكري في مستشفى الملك سلمان الدكتورة إيمان ششة، إن إبر إنقاص الوزن “أوزمبك” ممتازة لمرضى السكر ولكن يجب استخدامها بعد استشارة طبية.

وأوضحت إيمان ششة، إن إبر إنقاص الوزن “أوزمبك” تساعد على إنقاص الوزن وتحسين السكر، لافتة إلى الآثار الجانبية للحين وتتمثل في الغثيان والقيئ والاسهال.

وأشارت:”إبر “أوزمبك” يجب أخذها تدريجيا، وهي مصرحة لمن يعاني من السكري والسمنة في نفس الوقت لإنقاص الوزن”.

فيديو | مدير مركز السكري في مستشفى الملك سلمان د. إيمان ششة: إبر "أوزمبك" يجب أخذها تدريجيا.. وهي مصرحة لمن يعاني من السكري والسمنة في نفس الوقت لإنقاص الوزن #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rdqPAtYKsb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022