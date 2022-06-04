بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المخالفين بمختلف مناطق المملكة

الرياض(صدى):

نشر الأمن العام مقطع فيديو يرصد جهود رجال الأمن في القبض على المخالفين بمختلف مناطق المملكة.

قبضت شرطة نجران على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار على يده في منطقة صحراوية من سلاح كان بحوزته، كما تم ضبط مواطن ظهر بفيديو وهو يعبث بمرفق عام.

وضبطت شرطة تبوك مواطنَين قاما بتوثيق قيادتهما بتهور، وهروبهما من دورية أمنية أثناء أداء مهامها الميدانية، بالإضافة للقبض على مواطن في جازان قام بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض خارج أحد المرافق الحكومية إثر خلاف بينهما.

كما تم القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ قاموا بالسطو على مرافق عامة وسرقة تجهيزات منها، وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل.

وضبط رجال الأمن مواطن في الباحة ظهر عبر مقطع وهو يقود شاحنة بتهور في أحد الطرق الرئيسية بعد سرقتها، وارتكاب مخالفات مرورية.