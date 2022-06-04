البلطان: الاتحاد فاوض شراحيلي في الفترة المحمية وأنا مصدوم 

نواف السالم(صدى):

تحدث رئيس نادي الشباب خالد البلطان، عن تفاصيل انتقال اللاعب أحمد شراحيلي إلى الاتحاد، وصدمته من إدارة الاتحاد.

وقال خالد البلطان:” نادي الاتحاد فاوض أحمد شراحيلي في الفترة المحمية وفتحت باب الصُلح مع إدارة الاتحاد وكانت ردودهم سلبية”.

وأوضح :”سنرفع شكوى ضد الاتحاد”، لافتا:”جاملت إدارة الاتحاد كثيرا، وأنا اقدّر جمهور الاتحاد”.

وأشار:”وكيل شراحيلي في القصيم واللاعب في الرياض والنادي في جدة، يا عمي يبي لهم يومين عشان يجتمعون بس اللاعب نام وصحى وأرسل لي رسالة أنه بينتقل للاتحاد”.

وتابع رئيس الشباب:”أنا مصدوم وجلست أيام ماني مصدق من اللي سوته إدارة الإتحاد”.