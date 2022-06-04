الأهلي يفتح المدرجات مجاناً لجماهيره خلال مواجهة الرائد 

ماجد محمد(صدى):

اتخذت إدارة نادي الأهلي، قرارا بفتح مدرجات ملعب الجوهرة بالمجان أمام جماهير فريقها في مباراة الرائد ضمن منافسات دوري المحترفين.

ومن المقرر أن الأهلي يواجه الرائد، السبت الموافق 18 يونيو الجاري، بالجولة الـ 29 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الحادي عشر بالدوري، برصيد 31 نقطة، ولا يفصله عن أول مراكز الهبوط الـ14 سوى نقطة وحيدة.