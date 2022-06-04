الأهلي يفتح المدرجات مجاناً لجماهيره خلال مواجهة الرائد
اتخذت إدارة نادي الأهلي، قرارا بفتح مدرجات ملعب الجوهرة بالمجان أمام جماهير فريقها في مباراة الرائد ضمن منافسات دوري المحترفين.
ومن المقرر أن الأهلي يواجه الرائد، السبت الموافق 18 يونيو الجاري، بالجولة الـ 29 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الحادي عشر بالدوري، برصيد 31 نقطة، ولا يفصله عن أول مراكز الهبوط الـ14 سوى نقطة وحيدة.
عتيبه الإيمان والحكمة[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 دقيقة
حكيم رئيس النادي الأهلي يعرف أن هناك مؤامره تحاك ضده فقال خلني أعطيهم جوهم قبل لا يتعشون بي ويد ما تقدر عليها صافحها فهو يصافح الجماهير وكبار القوم لأنه ما يقدر عليهم ويتبع نفس أسلوبي وكلنا أنا وياه عتبان نتبع الأساليب الحكيمة فأنا أشجع الوراثة ولا أرغب بالإنتخابات لأن المخرج عاوز كده وأمريكا عاوزه كده فأنا أشجع الشيعة علشانهم يشجعون الوراثة ولا يرغبون في الإنتخابات ولأن المخرج عاوز كده وأمريكا عايزه كده رغم أني ما أحب الأشياء هذي لكن أكل وأشرب وألبس اللي يناسب غيرك طالما أنك لست حر وتصرف بحكمه