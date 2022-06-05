انتقادات لاذعة ضد فرح يوسف لمطالبتها بالزواج المدني في سوريا

دمشق(صدى):

أثارت نجمة أراب آيدول السورية فرح يوسف، حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضيى، وذلك بعد مطالبتها بالزواج المدني في سوريا.

وكانت يوسف قد صرحت بقولها: ”أطالب بوجود زواج مدني بسوريا، حرام 2 يحبوا بعض، ويدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين“.

وتابعت: ”زوجي عرض علي يغير ديانته وأنا رفضت، لأنه مش عدل هالشي، هو مسيحي وأنا مسلمة، نحن الإثنين بنكمل بعض، هذا لا يعني أننا مختلفون، نحن الإثنين بنعبد الله الواحد، فمش عدل لحتى يتزوجني أو أصير حلاله يتخلى عن دينه“.

يذكر أن آخر أعمال فرح يوسف، أغنية ”زي وردة“ التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا عبر يوتيوب.