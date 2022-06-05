فلسطين تنفي تدهور صحة الرئيس محمود عباس

القدس المحتلة(صدى):

خرج أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، نافيا أنباء تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال الشيخ: ”لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة الرئيس محمود عباس، وهو يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني“.

وكانت تقارير قد ذكرت أن الرئيس عباس، نقل بعض صلاحياته المهمة إلى حسين الشيخ، الذي تم تعيينه مؤخراً في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلفاً للراحل صائب عريقات، الذي كان يشغل المنصب.

يذكر أن الرئيس عباس، البالغ من العمر 87 عامًا، قد خضع لفحوص طبية في ألمانيا، إلا أن الرئاسة الفلسطينية أكدت أن هذه الفحوص روتينية.