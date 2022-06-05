رئيس الجمعية السعودية للأرامل والمطلقات: مواقع التواصل من أسباب زيادة الطلاق

عادل الحربي(صدى):

رأى عبدالعزيز التويجري رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للأرامل والمطلقات، أن مواقع التواصل الاجتماعي من أسباب زيادة حالات الطلاق.

وقال التويجري خلال برنامج ياهلا، بدأت تظهر أسباب جديدة لحالات الطلاق في المجتمع منها تأثير الأصدقاء على الطرفين، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: إن الرجل والمرأة أصبحا أمام كم هائل من المعلومات الغير صحيحة خاصة في وسائل التواصل.

وتابع: البعض يقولون تمتعي بحياتك، وهذا تمتع لحظي ولكن بعدما تخلوا المرأة بنفسها ستواجه واقع جديد، مشيرا إلى أن المشكلة في انتقاء ما تم متابعته من مصادر وما إذا كانت موثوقة أم لا.