الفراج: هذه قصة حرب أمريكا مع روسيا على أرض أوكرانيا

عادل الحربي(صدى):

شبه المحلل السياسي أحمد الفراج مشهد الحرب الروسية الأوكرانية، بقيام عصابة بمحاصرة منزل أحد الأشخاص.

وقال الفراج: تخيل أن عصابة حاصرت منزلك، وعندما أخرجت سلاحك لتحمي نفسك، قالت هذه العصابة -أيها الناس هذا المجرم يحمل سلاح وهو سبب كل مصائب العالم وعلينا اإعلان الحرب عليه-، مضيفا: هذه بالضبط قصة حرب أمريكا مع روسيا على أرض أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد علق أمس السبت، على قرار واشنطن بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، قائلا “لقد طحنا هذه الأسلحة مثل المكسرات”، محذرا من أن القوات الروسية ستدمر أى أسلحة ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا.