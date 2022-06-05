مسؤول هندي يسيئ للنبي محمد ﷺ

نيودلهي(صدى):

أثار مسؤول هندي غضب المسلمين إثر تغريدة مسيئة للنبي محمد ﷺ، بشأن زواجه من السيدة عائشة، رضي الله عنها.

وتصدر وسم ”إلا رسول الله يا مودي“ مواقع التواصل، وسط دعوات لحملة مقاطعة للمنتجات الهندية.

وهاجم المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي إساءة المسؤول الهندي، قائلا : ”إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام ﷺ وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة“.