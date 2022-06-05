توجه لتدريب الفئران على إنقاذ المحاصرين خلال الزلازل

متابعة أميرة خالد(صدى):

تعمل منظمة غير ربحية تدعى APOPO بالتعاون مع الدكتورة دونا كين في اسكتلندا، على إعداد مشروع علمي فريد من نوعه.

ويقوم المشروع على تدريب الفئران على إنقاذ الأشخاص المحاصرين أثناء الزلازل كجزء من تجربة تريد الاستفادة من ذكاء هذه القوارض وقدرتها على الولوج لأضيق الأماكن.

وتعتمد التجربة على توجيه مجموعة من الجرذان الموهوبة لدخول المناطق المتأثرة باستخدام أدوات تعقب المواقع من أجل تحديد مواقع الناجين.

وتم تدريب الفئران على الاستجابة لأصوات التصفير، وهي مجهزة بحقائب ظهر صغيرة بالإضافة إلى ميكروفونات حتى يتمكن الناس من التواصل مع عمال الإنقاذ.