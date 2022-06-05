نبيلة عبيد تستعد لعمل إذاعي

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، استعدادها لتقديم برنامج إذاعي تحكي خلاله عن ذكرياتها وأعمالها الفنية.

وقالت نبيلة عبيد في منشور لها: اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان (مع نبيلة عبيد) أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم.

يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد مسلسل ”سكر زيادة“، الذي عرض في رمضان 2020.