الرشيدي: قد يعاقب الاتحاد مرتين بسبب حمدالله وشراحيلي

ماجد محمد(صدى):

كشف الناقد الرياضي عايد الرشيدي، أن فريق نادي الاتحاد أصبح مهدد بتوقيع عقوبتين عليه؛ وذلك بسبب قضيتي اللاعبين عبد الرزاق حمد الله وأحمد شراحيلي.

وأوضح “الرشيدي” أنه يمكن أن يتم معاقبة الاتحاد بالحرمان من قيد لاعبين جدد لفترة أو فترتي تسجيل بسبب قضية حمد الله.

كما أشار إلى إمكانية ترحيل العقوبة التي قد توقع على النادى بسبب قضية اللاعب أحمد شراحيلي، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.