الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية وصحية في (الرياض) و (جدة).

وأوضحت الشؤون أن المسميات الوظيفية هي:1- مُحلل رواتب ثاني – وظيفتان (الرياض):- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مُحاسب ثالث – وظيفتان (الرياض):- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل سنة في مجال ذات صلة.

3- مدير إدارة البيانات السريرية (الرياض):- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في تخصص (التمريض، المعلوماتية الصحية، الصيدلة) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

4- وظائف طبية (الرياض).5- وظائف تمريض (جدة).

(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):https://youtu.be/9DzS4PCHK9Y

وأفادت بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي، ثم اختيار قسم المخصص للوظائف : هنــــــــا