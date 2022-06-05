هل يمكن علاج حصوات المرارة بغير الجراحة؟.. طبيب باطنية يُجيب

الرياض(صدى):

رد الدكتور عبدالله الذيابي طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، على تساؤل أحد المتابعين بإمكانية معالجة حصوات المرارة بغير الجراحة.

وأوضح “الذيابي” عبر حسابه على “تويتر”، أن أدوية تفتيت الحصوات والتفتيت بموجات من خارج الجسم لها دور محدود وتستخدم في حالات قليلة، لذلك الأستئصال هو أفضل علاج متوفر حاليًا.

‏‎كما ذكر أن عوامل الخطورة متعددة أبرزها السمنة وانقاص الوزن بسرعة وتناول طعام عالي الدهون واتباع نظام غذائي منخفض الألياف والإصابة ببعض امراض الدم.