امرأة تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته بسبب انجابها بنتين

نيودلهي(صدى):

عُنفت إمرأة هندية بالضرب المبرح على يد زوجها وأفراد أسرته بسبب إنجابها بنتين، في منطقة ماهوبا بولاية أوتار براديش بالهند.

ويشار إلى أن المرأة تتعرض للمضايقات والاعتداء باستمرار من قبل زوجها وأفراد أسرته، منذ أن أنجبت ابنة أخرى، بينما كانوا يريدون صبيًا.

وقالت المرأة: “عذبني زوجي وأقاربي لأنني لم أحمل بـ ولد، وازدادت المضايقات بعد ولادة ابنتي الثانية”.

وأفادت بأن أهل زوجها يمنعون الطعام عنها في بعض الأحيان، لافتة أنهم أجبروها على العمل كخادمة عندهم.