شاهد.. خطيب يتوفاه الله على المنبر بعد حديثة عن الموت

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو في مصر لخطيب بيوم الجمعة، يتوفاه الله بعد حديثه عن الموت ووعظه للمصليين.

وأظهر الفيديو في مشهد يقشعر له الأبدان موت الخطيب المنبر، بعد حديثه عن ذات الموضوع وهو يعظ المصليين، بلافتة لحسن الخاتمة حيث نطق الشهادتين وتوفى بعدها بلحظات.

وبيّن الفيديو محاولات الحضور في المسجد لانعاشه، بالتهوية والماء ولكنه توفى؛ وكأن الخطبة هي تخطيط ودرس منه لهم وللمسلمين جميعا.

والجدير بالذكر أن الفيديو لقى تفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل، والذين أعربوا عن مفاجأتهم من موته فجأة بعد تناوله موضوع الموت في خطبة الجمعة.