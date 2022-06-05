لافروف: أتوقع قفزة كبيرة في الأرباح من صادرات الطاقة هذا العام

وكالات(صدى):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن العقوبات الغربية لن يكون لها تأثير على صادرات بلاده من النفط وتوقع تحقيق قفزة كبيرة في الأرباح من صادرات الطاقة هذا العام.

وقال لافروف لمحطة تلفزيونية تابعة لصرب البوسنة:” أنه بالنظر إلى مستوى الأسعار الذي تم تحديده نتيجة لسياسات الغرب، لم نتكبد أي خسائر في الميزانية، بل على العكس من ذلك”، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد زيادة كبيرة في أرباح تصدير موارد الطاقة”.

والجدير بالذكر أن زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا يوم الاثنين، من حيث المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90%، بحلول نهاية هذا العام لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.