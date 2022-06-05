ماكرون: باريس ستلعب دور الوساطة في إنهاء الصراع بأوكرانيا

باريس(صدى):

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن باريس ستلعب دور الوساطة من أجل إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وشدد “ماكرون” أنه من الأهمية ألا تتعرض روسيا للإهانة حتى يتسنى إيجاد حل دبلوماسى عندما يتوقف القتال بأوكرانيا.

ويسعى “ماكرون” للحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير.

ويتحدث “ماكرون” بانتظام مع فلاديمير منذ بداية الحرب، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.