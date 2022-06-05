عادات خاطئة لتصفيف الشعر يجب الابتعاد عنها خلال الصيف

أميرة خالد(صدى):

تُعاني بعض السيدات من مشاكل الشعر خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة واتباع بعض العادات الخاطئة التي تزيد الضرر على الشعر، ونستعرض خلال هذا التقرير أبرز العادات التي يجب الابتعاد عنها.

وتتضمن تلك العادات غسل الشعر بماء الساخن والذي قد إلى إزالة الزيوت الطبيعية من فروة رأسك، ما يجعلها هشة ومتطايرة.

كما ينصح بالبحث عن منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مكونات، مثل العسل والصبار وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، وتعمل هذه المكونات على ترطيب جذور شعرك، وتجعله ناعماً ولامعاً.

ويجب أيضًا التقليل من استخدام أدوات التصفيف مثل مجفف الشعر أو بكرة الشعر أو مكواة فرد الشعر، ومنح فروة رأسك استراحة من كل تلك الحرارة، لأنها تحرق الشعر.