شركة طيران أديل توفر تدريب على رأس العمل
كشفت شركة طيران أديل عن توفر تدريب على رأس العمل للجنسن بمحافظة جدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن الفرص التدريبية هي : 1- متدرب – الموارد البشرية / الإدارة (العدد 5 فرص تدريبية).2- متدرب – المحاسبة / المالية (العدد 5 فرص تدريبية).
الشروط:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المناسب للفرصة التدريبية.
3- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
4- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.5- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.6- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).7- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/06هـ الموافق 2022/06/05م.
وأشارت إلى أن طريقة التقديم طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:1- متدرب – الموارد البشرية / الإدارة (العدد 5 فرص تدريبية): هنا
2- متدرب – المحاسبة / المالية (العدد 5 فرص تدريبية): هنا
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