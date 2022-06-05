شركة طيران أديل توفر تدريب على رأس العمل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران أديل عن توفر تدريب على رأس العمل للجنسن بمحافظة جدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن الفرص التدريبية هي : 1- متدرب – الموارد البشرية / الإدارة (العدد 5 فرص تدريبية).2- متدرب – المحاسبة / المالية (العدد 5 فرص تدريبية).

الشروط:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المناسب للفرصة التدريبية.

3- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

4- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.5- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.6- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).7- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/06هـ الموافق 2022/06/05م.

وأشارت إلى أن طريقة التقديم طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:1- متدرب – الموارد البشرية / الإدارة (العدد 5 فرص تدريبية): هنا

2- متدرب – المحاسبة / المالية (العدد 5 فرص تدريبية): هنا