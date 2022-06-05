بالصور.. فيفو تؤجل موعد إطلاق هاتفها vivo T2

وكالات(صدى):

أجلت شركة فيفو Vivo الصينية موعد إطلاق هاتفها Vivo T2 5G من فئة الهواتف المتوسطة للمرة الثانية لأسباب غير معلومة.

كان من المقرر الإطلاق الرسمي في الثالث والعشرين من شهر مايو الماضي، ثم قامت الشركة بتأجيل الإطلاق إلى السادس من شهر يونيو الجاري، والآن تؤجله مجددًا لوقت غير محدد.

وسيتميز هاتف فيفو Vivo T2 5G بشاشة قياس 6.62 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة + FHD، وفقًا للتسريبات التي نشرتها فيفو عن الهاتف الشهر الماضي.

ويأتي هاتف فيفو Vivo T2 5G بكاميرا ثلاثية خلفية بدقة فائقة الرئيسية 64 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GN5.

كما يدعم الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X.

ويُتاح الهاتف بلونين، ومن المتوقع أن تُعرف تفاصيل الأسعار عندما تعلن فيفو رسمياًعن إطلاق هاتف Vivo T2 5G.