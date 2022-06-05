أمانة الرياض توضح خطوات تصحيح البيانات الخاطئة المسجلة في الرخص

الرياض(صدى):

طالبت أمانة منطقة الرياض، ملاك المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح البيانات الخاطئة المسجلة في الرخص عبر 5 خطوات إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلدية.

وأوضحت الأمانة، أن خدمة تحديث بيانات الرخصة التجارية هي عبارة عن خدمة مؤقتة تتيح لأصحاب الرخص التجارية إمكانية تصحيح البيانات الخاطئة للرخص التجارية، وتتمثل مزايا تلك الخدمة، في إمكانية تحديث البيانات، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إتاحة تحديث البيانات لكل الرخص التجارية حتى المنتهية، وتحديث البيانات مرة واحدة لكل رخصة تجارية، بينما خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بالدخول إلى منصة بلدي، واختيار خدمات الرخص التجارية، ثم الخدمات المساندة، وخدمة تحديث بيانات الرخصة، وأخيرًا تحديث البيانات وإرسال الطلب.