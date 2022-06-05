ضبط ملايين حبات الكبتاغون في حاويات مواد غذائية بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس السبت، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مُرَوّجي ومهربي المخدرات؛ دلت التحريات على أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد، مخبأة في 3 حاويات تحتوي على مواد غذائية من إحدى الدول الآسيوية.

وأشارت إلى أن بعد عمل التحريات اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة؛ تم تفتيش الحاويات بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، وعُثِر بداخلها على حوالى 5 ملايين حبة كبتاجون تقدر قيمتها بحوالى 8 ملايين دينار كويتي؛ حيث تم تفتيش 3 حاويات كانت تحتوي على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت قادمة إلى الكويت من دولة آسيوية عبر ميناء الشويخ.