ابنة أصالة وزوجها بأحدث إطلالة عبر إنستقرام(صورة)

أميرة خالد(صدى):

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”.

وبيّنت الصورة شام الذهبي بصورة رومانسية مع زوجها مما أثار اعجاب متابعيها، كما أنها هنأت والدتها أصالة بعيد ميلادها، ونشرت صورًا تجمعهما عبر حسابها الشخصي على “إنستقرام”.

وكتبت شام الذهبي على الصور قائلة :” أنتِ الحياة اللي بعيش من خلالها، أنتِ سبب كل شي بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بهالدنيا، قوتك اللي قوتنا، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح.”

وأضافت:” هي محبة وطهارة غير إنسانية، لأنك نادرة وطاهرة وعظيمة يا أمي، يا أصالة أنتِ مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة اللي واجهت كل التحديات من شلل جسدي، لقهر وخذلان.”

وتابعت :” شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب والأسرار، الدعاء اللي بدعيه كل يوم أن يجعل عمرك أطول من عمري وشوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا، كل سنة وانتِ ست راسي، كل سنة وانتِ سلطانة المحبة”.