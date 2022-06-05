وفاة أحد أشهر نجوم المنتخب العراقي بعد تعرضه لهجوم وحشي

وكالات(صدى):

توفي اليوم الأحد النجم العراقي السابق حيدر عبدالرزاق أحد أبطال المنتخب العراقي، والذين حققوا بطولة كأس آسيا 2007.

وجاء ذلك بعد تعرض “حيدر” لهجوم وضرب مبرح في شوارع بغداد على أيدي مجهولين؛ مما أسفر عن إصابته بشرخ في الجمجة ونزيف داخلي.

وكشفت مصادر أن المعتدين ينتمون لميليشيات مسلحة وأن الخلاف كان حول ساحة كرة قدم مستأجرة، ولم تتأكد تلك المعلومات حتى الآن.

يُذكر أن حيدر عبد الرزاق ينتمي للجيل الذهبي للمنتخب العراقي، الذي حقق المركز الرابع في مسابقة كرة القدم بأولمبياد أثينا 2004 وأحرز كأس آسيا 2007.