الصحة الخليجي: لا يوجد فروقات صحية كبيرة بين السكر البني والأبيض

أميرة خالد(صدى):

أوضح مجلس الصحة الخليجي، حقيقة الفرق بين السكر البني والسكر الأبيض، وأيهما الصحي والأفضل في الاستخدام عند الحاجة.

وقال المجلس أن الحقيقة العلمية تؤكد أنه لا يوجد فروقات صحية كبيرة بين السكر البني والأبيض؛ حيث إن ملعقة من السكر البني تحتوي على 15 سعرة حرارية وفي المقابل فالكمية نفسها من السكر الأبيض تحتوي على 16 سعرة حرارية.

وذكر أن السكر البني يحتوي على الدبس؛ لهذا نرى لونه بنيًّا، أما السكر الأبيض فلا يحتوي على الدبس، ومن الفروقات أيضًا أن السكر البني أكثر حلاوة من السكر الأبيض، ومع هذه الاختلافات إلا أنهما متشابهان في مخاطر تؤدي إلى العديد من الأمراض؛ على رأسها السمنة وداء السكري وأمراض القلب.