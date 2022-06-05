الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الخدمات الطبية أن المسميات الوظيفية هي:1- موظف متابعة – إدارة المشتريات (العدد 4 وظائف):- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة الدبلوم في (إدارة المواد) مع خبرة سنتين.

2- مُشرف مشتريات – إدارة العقود:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة العامة، التجارة الإلكترونية) مع خبرة 3 سنوات.

3- منسق – إدارة الإسكان والصيانة الخارجية:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة العامة) مع خبرة 3 سنوات.

4- مخلص جمركي – إدارة المشتريات:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة الدبلوم في (إدارة المواد، إدارة سلاسل الإمداد) مع خبرة سنتين.

5- مأمور مشتريات (العدد 3 وظائف):- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة الدبلوم في (إدارة المواد) مع خبرة سنتين.

6- إداري عقود أول:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة الماجستير في تخصص (إدارة عامة، اقتصاد، قانون، محاسبة) مع خبرة 4 سنوات.

7- أمين مستودع – إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون (وظيفتان):- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- شهادة الثانوية العامة مع خبرة 4 سنوات.

8- مراقب مواد – إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة الدبلوم في (إدارة المواد، إدارة المستودعات) مع خبرة سنة.

9- مساعد الخدمات المنزلية – إدارة خدمات النظافة البيئية:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- شهادة الثانوية الصناعية التجارية أو الصناعية أو العامة مع دورة لمدة ثلاث أشهر في الحاسب الآلي – الإدارة

10- طبيب نائب جراحة عامة:- مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بنجران).11- طبيب نائب حوادث وطوارئ:- مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بنجران)، وغيرهم .

وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/06هـ الموافق 2022/06/05م.

وقالت :” أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي”: هنا