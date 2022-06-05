الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة.
وأوضحت الخدمات الطبية أن المسميات الوظيفية هي:1- موظف متابعة – إدارة المشتريات (العدد 4 وظائف):- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة الدبلوم في (إدارة المواد) مع خبرة سنتين.
2- مُشرف مشتريات – إدارة العقود:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة العامة، التجارة الإلكترونية) مع خبرة 3 سنوات.
3- منسق – إدارة الإسكان والصيانة الخارجية:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة العامة) مع خبرة 3 سنوات.
4- مخلص جمركي – إدارة المشتريات:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة الدبلوم في (إدارة المواد، إدارة سلاسل الإمداد) مع خبرة سنتين.
5- مأمور مشتريات (العدد 3 وظائف):- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة الدبلوم في (إدارة المواد) مع خبرة سنتين.
6- إداري عقود أول:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة الماجستير في تخصص (إدارة عامة، اقتصاد، قانون، محاسبة) مع خبرة 4 سنوات.
7- أمين مستودع – إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون (وظيفتان):- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- شهادة الثانوية العامة مع خبرة 4 سنوات.
8- مراقب مواد – إدارة تخطيط المواد ومراقبة المخزون:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- درجة الدبلوم في (إدارة المواد، إدارة المستودعات) مع خبرة سنة.
9- مساعد الخدمات المنزلية – إدارة خدمات النظافة البيئية:- مكان العمل (مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض).- شهادة الثانوية الصناعية التجارية أو الصناعية أو العامة مع دورة لمدة ثلاث أشهر في الحاسب الآلي – الإدارة
10- طبيب نائب جراحة عامة:- مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بنجران).11- طبيب نائب حوادث وطوارئ:- مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بنجران)، وغيرهم .
وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/06هـ الموافق 2022/06/05م.
وقالت :” أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي”: هنا
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