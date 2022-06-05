بالفيديو.. العتيبي يوضح الهدف من تحدي أبشر

الرياض(صدى):

أوضح المشرف على تحدي أبشر المقدم الدكتور سعود العتيبي، أن تحدي أبشر للإبداع والابتكار؛ يهدف لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية.

وقال الدكتور سعود العتيبي، خلال مداخلة لقناة «السعودية»، أن التحدي مبادرة تستهدف المساهمة في ابتكار أفكار إبداعية تسهم في تطوير أعمال الوزارة، مع تطويع التقنية لخدمة الإنسان وتحسين تجربة المستخدم.

وذكر المشرف على تحدي أبشر، أن الحلول كانت تتمحور حول التعرف على الأشياء والمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والميدانية، فضلاً عن الأساليب الجديدة لخدمات العمل التطوعي والخدمات ذات العلاقة بالصم والبكم.

وأضاف العتيبي، أن التحدي مكون من المواهب التقنية التي تعمل على أفكار إبداعية بتركيز على الحلول الإبداعية وكان أغلبها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الخدمات المساعدة في العمل التطوعي وتوزعت الأفكار بهذا الشأن.

وتتيح منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ حيث يضمن ذلك اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.