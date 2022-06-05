دراسة: 97% من مواقع الإنترنت تخدع المستخدمين

وكالات(صدى):

كشفت دراسة جديدة أن 97% من مواقع الإنترنت والتطبيقات الأكثر شهرة في أوروبا، تحاول التأثير على قرارات المستخدمين باستخدام وسائل خداع نفسي وعناصر التصميم المخادعة.

وأوردت الدراسة التي أمرت بها المفوضية الأوروبية، أن هناك بعض التأثيرات الخادعة مثل العد التنازلي قبل انتهاء عرض البيع الخاطف أو عدد الأشخاص الذين يبحثون في هذه اللحظة عن غرفة في فندق.

وأوضحت الدراسة أن أكثر هذه الأنماط انتشاراً هو إخفاء المعلومات لدفع المستخدمين في اتجاه خيار محدد، وخيارات تم تحديدها بشكل مسبق، وجعل إلغاء الطلبية صعباً.