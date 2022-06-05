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ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)
الرياض(صدى):

تمكنت القوات الخاصة بالأمن البيئي من ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة، لاشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كما استطاعت ضبط 39 مخالف لرعيهم ( 835 ) متناً من الإبل و ( 271 ) رأسًا من الأغنام في مواقع متنوعة، بالأضافة إلى؛ مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص في منطقة الرياض، بحوزتهما هوائيتان و( 763) ذخيرة وكائنان فطريان .

وضبطت القوات الخاصة أيضًا، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لتخزينة ( 9) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

 


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