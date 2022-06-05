محمد ⁧‫الشناوي‬⁩ يريد الاحتراف بالدوري السعودي

طلال الغامدي(صدى):

شارك فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال فرج العامر من خلال التغريدة :” أن حارس مرمى نادي الأهلي المصري محمد الشناوي، يرغب في الاحتراف بالدوري السعودي “.

وفي السياق، يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، غينيا مساء اليوم، في الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023”، للبيع أمام الجماهير عبر موقع شركة تذكرتي.