طرق تجنب ضربة الشمس

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الإرهاق الحراري أمرًا خطيرًا إذا أمكنك علاجه في غضون 30 دقيقة، ولكن عندما تتحول إلى ضربة شمس، فيجب التعامل معها على أنها حالة طارئة، لذلك إليك طرق تجنب شربة الشمس:

١: اشرب الكثير من المشروبات الباردة، خاصة عند ممارسة الرياضة 2: خذ حمامات أو دش بارد 3: ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة اللون 4: يرش الماء على الجلد أو الملابس 5: تجنب الشمس بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً

6: تجنب الكحوليات الزائدة٨: تجنب التمارين الشديدة٩: سيمنع هذا أيضًا الجفاف ويساعد جسمك على الحفاظ على برودة نفسه

وتشمل علامات الإرهاق الحراري ما يلي:

– صداع- الدوخة والارتباك- فقدان الشهية والشعور بالغثيان- التعرق المفرط والجلد شاحب ورطب- تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة- سرعة التنفس أو النبض- ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى، بالإضافة إلى؛ الشعور بالعطش الشديد