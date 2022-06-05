بدء المرحلة الأولى لفرز وتحكيم المشاركات العلمية لجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

نايف السالم(صدى):

عقدت اللجنة العلمية لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة اجتماع المرحلة الأولى من فرز وتحكيم ملفات المتقدمين للجائزة في دورتها الثالثة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة العلمية للجائزة بمقر مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالرياض.

واستعرضت اللجنة المشاركات العلمية للمتقدمين على فروع الجائزة الأربعة لـــ ( العلوم الصحية والطبية – العلوم التربوية والنفسية – العلوم التأهيلية والاجتماعية، وتطبيقات التقنية في مجالات الإعاقة ) وذلك وفق آليات التقييم الموضوعة لأسس التحكيم لكل فرع من فروع الجائزة، وسيلي ذلك مراحل تحكيمية متوالية وفق آلية وضوابط أعمال اللجنة.

ونظراً للإقبال الواسع للمشاركات العلمية، أعلنت اللجنة العلمية عن تمديد موعد قبول التقديم على جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة إلى تاريخ 30 يونيو 2022م.

وتأتي جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في نسختها الثالثة، والتي تحظى باهتمام بالغ من قبل كافة العلماء والباحثين، حيث أصبحت من أبرز الجوائز العالمية في مجال الإعاقة ومحفل دولي يتطلع إليه العلماء والمؤسسات والمراكز والجامعات في العالم أجمع.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور عبد الله الجغيمان، الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، الدكتور سامي العبد الوهاب، الدكتور نايف الزارع، الدكتور بندر بن ناصر العتيبي، الدكتور عبد الحميد الحبيب، الدكتورة سميرة الغامدي والدكتورة هديل بخش.