الحبوب ترسي الدفعة الأولى من القمح المخصص لمبادرة الاستثمار الزراعي بالخارج

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن ترسية الدفعة الأولى من شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، حيث فازت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” بتوريد كمية 240 ألف طن، موزعة على 4 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة أغسطس – أكتوبر 2022م، وسيتم ترسية الدفعات التالية خلال الفترة المحدد لها حتى نهاية يوليو القادم.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية التي تم ترسيتها تمثل الدفعة الأولى من مشتريات المؤسسة من المستثمرين السعوديين في الخارج التي تعادل 20% من إجمالي الكمية المخصصة للمستثمرين في الخارج أي بنحو 700 ألف طن، وذلك في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح بزيادة الاعتماد على الاستثمارات السعودية في الخارج وربطها بالاستهلاك المحلي، مبينًا أن هذا العام يمثل العام الثالث على التوالي الذي يتم فيه شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج.

ودعت المؤسسة العامة للحبوب المستثمرين السعوديين إلى التقدم للتأهيل للمنافسة في المناقصات المخصصة لهذه المبادرة.