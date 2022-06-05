رزان المغربي تستعرض لياقتها في إطلالة جديدة عبر انستغرام

بيروت(صدى):

نشرت الفنانة والممثلة اللبنانية رزان المغربي، صورة جديدة تستعرض فيها لياقتها من داخل الجيم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وبيّنت الصورة رزان من داخل الجيم و هي تحمل الحديد ، مما نالت على إعجاب متابعيها.

والجدير بالذكر أن رزان المغربي ، شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.