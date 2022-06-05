التنمية الزراعية يعلن عن برنامج التدريب على رأس العمل

الرياض(صدى):

أعلن صندوق التنمية الزراعية، عن إطلاق برنامج التدريب على رأس العمل بالتعاون مع برنامج “تمهير” التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بمشاركة 27 متدربًا ومتدربة، يمثلون تخصصات جامعية متنوعة تقع ضمن اختصاصات عمل الصندوق.

ويسعى البرنامج إلى تأهيل المتدربين في قطاعات الصندوق المختلفة، بحسب تخصصاتهم؛ حيث يسعى الصندوق إلى إكسابهم المهارات والجدارات اللازمة وتهيئتهم للمنافسة في سوق العمل؛ للحصول على فرصة وظيفية مناسبة في القطاعين العام والخاص.

وقال نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية للخدمات المشتركة، علي بن مداوي القحطاني، أن البرنامج يُقَدم فرص التدريب في مجالات العمل المختلفة للتخصص الواحد؛ مما يساعد المتدربين على التعرف على طبيعة الأعمال المختلفة؛ مبينًا أن المتدرب يحصل على فرصة ممارسة العمل في قطاعات الصندوق والتزود بالمهارات المطلوبة؛ ليزيد من فرص حصوله على وظيفية مناسبة مستقبلًا.