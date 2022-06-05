مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.4 % مغلقا عند 12656 نقطة (+ 51 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال، هي الأدنى منذ يناير الماضي، آي منذ 4 أشهر.

وارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” عند 95.90 ريال و40.65 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم “معادن” و”ابو معطي” و”العقارية” و”الحمادي” والمراعي” و”سهل” و”نادك”و”وقت اللياقة” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وصعد سهم “دار الأركان” بنسبة 2 % عند 13.40 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 4 سنوات، وسط تداولات بلغت نحو 19 مليون سهم.

وتصدر سهم “أنعام القابضة” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 35.20 ريال.

في المقابل، تراجع سهم “سابك” بنسبة 1 % عند 111.60 ريال.

وتراجعت أسهم “جبل عمر” و”كيان السعودية” و”اس تي سي” و”مجموعة تداول” و”زين السعودية” بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوقا “الرياض ريت” و”الراجحي ريت” بنسبة 2 %.