المعهد التقني لخدمات البترول يعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المعهد التقني لخدمات البترول عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف (لحملة الثانوية)، لبرنامج الدبلوم (سنتين) وذلك للتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي، مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز.

وأوضح المعهد التقني أن الشروط المطلوبة للتدريب المنتهي بالتوظيف هي :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.2- لابد أن تكون شهادة الثانوية من القسم العلمي.3- لابد أن تكون نسبة التخرج من الثانوية %70 كحد أدنى.4- المتقدم لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

5- لابد أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة.6- المتقدم لابد أن يتمتع بصحة جيدة.7- ألا تزيد كتلة الجسم عن 30، وغيرهم .

وأفاد المعهد التقني بأن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/11/12هـ الموافق 2022/06/11م.

وقال :” أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي”: هنا

تفاصيل التدريب المنتهي بالتوظيف: هنا