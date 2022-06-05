خطوات زيادة مشاهدات حسابك على تيك توك

وكالات(صدى):

يقبل العديد من مستخدمي التيك توك على زيادة مشاهدات “التيك توك”؛ لأجل زيادة التفاعل على حساباتهم والحصول على الشهرة، لذا نستعرض أبرز الخطوات التي يمكن أن تساعدك على ذلك.

– الدخول إلى الموقع بصورة مباشرة من خلال النقر على هذا الرابط.

– إدخال كود الكابتشا في المكان المخصص له داخل الموقع.

– ستظهر لك العديد من الخيارات التي مكنك الإختيار من بينها ما تريده مثل زيادة عدد المشاهدات وزيادة عدد التعليقات أو زيادة عدد الإعجابات.

– النقر على خيار زيادة مشاهدات تيك توك ومن ثم قم بإدخال اسم حسابك الخاص الذي تستخدمه.

– من الضروري أن الحساب الذي قمت بإدخاله يكون حساب عام وليس حساب خاص لتتمكن من الحصول على الإستفادة من خدمات الموقع.

– النقر على زر البحث لتظهر لك جميع الفيديوهات الخاصة بك.

– الضغط على الفيديو الذي ترغبه ومن ثم النقر على زيادة المشاهدات.

– الانتظار لبعض الثواني حتى تلاحظ ظهور الفيدوهات على الفيديو الذي قمت بإختياره.