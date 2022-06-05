خطوات زيادة مشاهدات حسابك على تيك توك
يقبل العديد من مستخدمي التيك توك على زيادة مشاهدات “التيك توك”؛ لأجل زيادة التفاعل على حساباتهم والحصول على الشهرة، لذا نستعرض أبرز الخطوات التي يمكن أن تساعدك على ذلك.
– الدخول إلى الموقع بصورة مباشرة من خلال النقر على هذا الرابط.
– إدخال كود الكابتشا في المكان المخصص له داخل الموقع.
– ستظهر لك العديد من الخيارات التي مكنك الإختيار من بينها ما تريده مثل زيادة عدد المشاهدات وزيادة عدد التعليقات أو زيادة عدد الإعجابات.
– النقر على خيار زيادة مشاهدات تيك توك ومن ثم قم بإدخال اسم حسابك الخاص الذي تستخدمه.
– من الضروري أن الحساب الذي قمت بإدخاله يكون حساب عام وليس حساب خاص لتتمكن من الحصول على الإستفادة من خدمات الموقع.
– النقر على زر البحث لتظهر لك جميع الفيديوهات الخاصة بك.
– الضغط على الفيديو الذي ترغبه ومن ثم النقر على زيادة المشاهدات.
– الانتظار لبعض الثواني حتى تلاحظ ظهور الفيدوهات على الفيديو الذي قمت بإختياره.
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