حمدالله يغيب عن لقاء مباراة فريقه الودية أمام بيراميدز

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية بأن المحترف المغربي بصفوف نادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله سيغيب عن مباراة فريقه الودية أمام بيراميدز.

وقالت التقارير ذاتها :” أن حمدالله عاد للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من الوعكة الصحية؛ حيث أنه خضع لبرنامج لياقي خاص داخل صالة الألعاب الرياضية”.

وأضافت :” أنه يستعيد جاهزيته للجولة المقبلة أمام الاتفاق يوم 18 يونيو الجاري”.

والجدير بالذكر أن الاتحاد سيخوض خلال فترة التوقف مباراتين وديتين أمام بيراميدز المصري يوم 6/6 في جدة ثم فريق أبها يوم 12 من الشهر ذاته.