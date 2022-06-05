وفاة جربر صاحبة أشهر وجه رضيع في العالم

أميرة خالد(صدى):

فارقت الرضيعة جربر الشهيرة «آن تورنر كوك» صاحبة أشهر وجه رضيع في العالم، الحياة عن عمر يناهز 95 عامًا.

وأصبحت الرضيعة صاحبة أشهر وجه في العالم بعدما رسم أحد الجيران صورة لها بالفحم، وكانت تورنر تبلغ من العمر أربعة أشهر فقط حينها .

واختِرت الصورة من قبل جربر كوجه لحملة إعلانية لأغذية الأطفال في عام 1928 وأصبح لاحقًا شعار الشركة في عام 1931.

وأعربت علامة جربر في منشور على انستغرام عن حزنها قائلة :”نحن في حزن تام لوفاة آن تيرنر كوك، الطفلة الأصلية لجربر، التي تم رسم وجهها ليصبح شعار الشركة الأيقوني منذ أكثر من 90 عامًا”.

وأفادت بأنها قبل سنوات عديدة من أن تصبح أماً ومعلمة وكاتبة غير عادية، استحوذت ابتسامتها وفضولها التعبيري على القلوب في كل مكان وستستمر في العيش كرمز لجميع الأطفال.

وأضافت :” نعرب عن أعمق تعازينا لعائلة آن ولأي شخص كان، من دواعي سرورنا التعرف عليها”.