وظائف شاغرة في شركة الحال المتحدة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الحال المتحدة، عن توفر وظائف مبيعات وخدمة عملاء وإشرافية وسائقين بمحافظة جدة.

وأشارت الشركة، إلى الوظائف وتشمل اختصاصي مبيعات بشرط حصوله على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في التخصصات التالية “التسويق، الإدارة” أو في تخصص مناسب، و خبرة مناسبه في المجال لا تقل عن سنتين.

وتتضمن الوظائف، مُشرف عمّال بشرط أن يكون من حملة الشهادة المتوسطة الكفاءة فأعلى، و القدرة على تحمل ضغط العمل، ومتابعة العمال في المستودع والاشراف على أدائهم، و موظف خدمة عملاء بشرط حصوله على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية “التسويق، الإدارة”، وسائق ونش بلك وحديد يشترط أن يكون لدية رخصة “نقل عمومي ثقيل”

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