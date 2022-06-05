بدء صرف قيمة الدفعة الأولى من تعويضات عقارات الأحياء العشوائية بجدة

جدة(صدى):

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بجدة بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة بالأحياء العشوائية بجدة، والمقدر قيمتها بمبلغ مليار ريال.

وأكدت اللجنة أنَّ التقييم تمَّ بناء على معايير فنية لكلِّ حي على حدة، لافتة إلى أنه تمَّ تقييم قيمة الأرض منفصلة عن قيمة الأنقاض، ومن لا يمتلك صكاً للأرض يتمُّ تعويضه عن الأنقاض فقط.

وأضافت أن تقدير العقارات تمَّ بناءً على مساحة وموقع واستعمال الأراضي (سكني، تجاري، أرض فضاء)، أما تقدير سعر البناء فقد اعتمد على نوع البناء ومساحته مثل: (بناء مسلح، شعبي، مستودعات).

ودعت اللجنة جميع المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها: (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

كما شملت مخالصات كل من بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء – الماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية من هنا.

وأكدت اللجنة أنَّ صرف التعويضات لبقية المواطنين سيكون تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

ونوهت اللجنة أن الهيئة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم عبر مركز التواصل الموحد للهيئة العامة لعقارات الدولة رقم 920022447 أو البريد الإلكتروني [email protected] وحساب العناية بالشركاء في منصة تويتر [email protected]