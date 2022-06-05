السوق المالية تعلن بدء استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم، بدء استقبال طلبات الراغبين بالانضمام إلى برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين بدفعته العاشرة، ويستمر التقديم حتى 5 يوليو المقبل.

وذكرت الهيئة أنها تستهدف استقطاب الخريجين المتميزين وإلحاقهم بالتدريب على رأس العمل لمدة ١٢ شهراً، من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة.

وأكدت أن البرنامج يدعم المشـــاركين لحضور برامج الإعداد للشـــهادات المهنية وإجراء الاختبارات ذات العلاقة. كما تتمثل المسارات التدريبية بالبرنامج: المالية، القانون، المحاسبة، الإدارة، التقنية والرقمنة، موضحة شروط الانضمام على الرابط التالي:

https://careers.cma.org.sa/ar/page/gdp-program/