بالفيديو.. وكيل الحج يوضح ما يتم مع الحجاج بعد وصولهم في المطار
أوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج، مروان السليماني، ما يتم بشأن الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المطار.
وأكد أن كل معلومات رحلة الحجاج والحافلات تم تخطيطها بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.
وأضاف أن هذه المعلومات تصل إلى مكة بالتنسيق مع شركات الطواف وفرع الوزارة بمكة للتأكد من جاهزية السكن والحافلات للحجاج.
فيديو | وكيل الوزارة لشؤون الحج د. مروان السليماني يوضح مراحل استقبال الحجاج من المطار حتى وصولهم إلى مساكنهم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/X3IqQ7T7Ns
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 5, 2022
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