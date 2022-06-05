بالفيديو.. المساهمات العقارية: قريبا سنُعلن عدد كبير من المساهمات في مزادات علنية

الرياض(صدى):

قال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، مشاري العنزي، أن اللجنة سنُعلن قريبا عدد كبير من المساهمات المطروحة في المزادات العلنية.

وأكد أن اللجنة تواصل أعمالها حتى إيداع حقوق المساهمين ومنهم شاطئ القطيف، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن المزادات الجديدة التي سيتم طرحها سيتم الإعلان على مواقع التواصل الخاصة باللجنة، مضيفا أن إعادة أموال المساهمين من أولى أوليات اللجنة.