تاليسكا يوضح كيف أنقذت والدته مسيرته الكروية 

ماجد محمد(صدى):

تحدث البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن سر خطير في حياته الكروية، قائلا إنه كان يتمير في فن الموسيقى قبل كرة القدم، لكن والدته حولت مساره.

وأوضح تاليسكا:”بدأ حبي للموسيقى منذ أن كنت أقيم في حي أفياريو بالبرازيل، حيث بدأت في الاتجاه نحو الموسيقى، ولكن والدتي لم يعجبها هذا الأمر أبدًا واعترضت عليه”.

وأشار إلى أن الاستمرار في عالم كرة القدم كان القرار الأفضل، مبينا أنه حول مسار حياته.

ويعد تاليسكا أحد أبرز اللاعبين المحترفين خلال الموسم الحالي في دوري المحترفين، حيث تمكن من تسجيل 18 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.