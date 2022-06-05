الجدعان يدعو لوضع خطة عاجلة للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي

الرياض(صدى):

دعا وزير المالية محمد الجدعان خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لوضع خطة عاجلة للتعامل مع تحديات الأمن الغذائي.

وأضاف أن المملكة أدركت الحاجة لتعزيز العمل نحو تحقيق المستهدفات العالمية في المناخ حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لافتا إلى أن المملكة حرصت منذ تأسيسها على خدمة العمل الإنساني والتنموي لدى دول العالم الإسلامي.

وتابع :”التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم تُحتم على بلدان مجموعة البنك رفع مستوى التعاون والتنسيق للحد من الآثار السلبية على اقتصادات المنطقة، خصوصاً الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد”.

ولفت إلى أن الظروف والمتغيرات التي تواجه المسيرة التنموية في العالم بأكمله والعالم الإسلامي بشكل خاص تتطلب استمرار العمل على تعزيز العمل المؤسسي والتكاملي لدى البنك ومؤسساته، ووضع مؤشرات أداء تُساهم في متابعة وتقييم مستوى أداء المجموعة.