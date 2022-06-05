بالفيديو.. أمين جدة: الانتهاء من إزالة العشوائيات سيكون بنهاية 2022

جدة(صدى):

أكد أمين محافظة جدة، صالح التركي، أن الانتهاء من إزالة العشوائيات سيكون بنهاية العام الحالي 2022.

ووصف “التركي” مرحلة التطوير بأنها المرحلة الأكبر في المشروع، لافتا إلى أن هناك 32 حي يتطلب تطويرها، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “العربية”.

يذكر أن لجنة الأحياء العشوائية بجدة أعلنت بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة بالأحياء العشوائية بجدة، والمقدر قيمتها بمبلغ مليار ريال.