شاهد.. شرط غير متوقع من عروس قبل عقد قرانها 

القاهرة(صدى):

أشعلت عروس مصرية، الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما شرط غير متوقع على عريسها أمام الحضور، قبل توقيع عقد القران.

واشترطت العروس على زوجها المستقبلي احترام أهلها وأقاربها وأوصته بأمها.

وقالت العروس: “أنا واثقة في ربنا وفيك إنك حتكون خير الزوج والسند والصاحب، ومندمتش في يوم أني اخترتك، بالعكس كنت أعظم وأفضل انتصاراتي في الحياة”.

وتابعت:” هطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني هتشيل أهلي في عينك، والصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي ثم أمي ثم أمي”.